Kocaeli'de Silahla Yaralama İhbarı, Polis Kanalizasyonda Mermi Aradı

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Kocaeli'de Silahla Yaralama İhbarı, Polis Kanalizasyonda Mermi Aradı
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Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir kişinin silahla vurulduğu ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, boş kovan aramak için kanalizasyonda bile incelemeler yaptı.

Polis, kanalizasyonda bile mermi aradı

Silahla yaralama ihbarı, ekipleri harekete geçirdi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir kişinin silahla vurulduğu ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri seferber oldu. Polis ekipleri, kanalizasyonda bile boş kovan aradı.

Derince Engin caddesi üzerinde bir kişinin silahla vurulduğu, silah seslerinin geldiği ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler bir tartışma yaşandığı, silah seslerinin geldiği ve bir kişinin taksi ile olay yerinden uzaklaştığı bilgisine ulaştı. Yapılan incelemede olay yerinde her hangi bir yaralıya rastlanmazken, polis ekipleri yine de yaralanmış olma ihtimaline karşı sokakta boş kovan aradı. Ekipler, kanalizasyon giderlerine dahi baktı. Taksiler de tek tek durdurularak, olay yerinden yaralı alınıp alınmadığı soruldu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BİNALİ ASLAN - 3.Sayfa
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