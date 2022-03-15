Kocaeli'de silahla başından vurulmuş erkek cesedi bulundu - Haberler

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Kocaeli'de silahla başından vurulmuş erkek cesedi bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kocaeli'de silahla başından vurulmuş erkek cesedi bulundu

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde silahla başından vurulmuş erkek cesedi bulundu.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde silahla başından vurulmuş erkek cesedi bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Kandıra ilçesinde bağlı Ahmethacılar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boş arazide kanlar içinde hareketsiz yatan kişiyi görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, silahla başından vurulan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Jandarma ekiplerince Davut Adıgüzel'e ait olduğu belirlenen ceset, inceleme sonrası Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan, haberi alarak olay yerine gelen Davut Adıgüzel'in yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ

Kocaeli'de silahla başından vurulmuş erkek cesedi bulundu

Kocaeli'de silahla başından vurulmuş erkek cesedi bulundu

Kocaeli'de silahla başından vurulmuş erkek cesedi bulundu

Kocaeli'de silahla başından vurulmuş erkek cesedi bulundu

Kocaeli'de silahla başından vurulmuş erkek cesedi bulundu

Kocaeli'de silahla başından vurulmuş erkek cesedi bulundu

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

112 Acil Çağrı, Jandarma, Kandıra, Kocaeli, 3. Sayfa, Haberler

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