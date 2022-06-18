Kocaeli'de silah operasyonu

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda birçok silah ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce silah kaçakçılığı suçlarının men ve takibine yönelik çalışma başlatıldı. Darıca ilçesinde yapılan aramada 8 ruhsatsız tabanca, 320 tabanca fişeği, 2 tüfek, 1,5 gram uyuşturucu madde, hassas terazi ele geçirildi. Malzemelere el konulurken konuyla ilgili Ş.Z. isimli şahıs gözaltına alındı. İfadesi alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa