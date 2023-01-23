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Kocaeli'de silah kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Kocaeli'de silah kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı

Kocaeli'de polis ekipleri tarafından düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'de polis ekipleri tarafından düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 23 silah ve silah yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri silah kaçakçılığına yönelik Körfez ve Derince ilçelerinde 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 17 ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği ve silah yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Yakalanan 4 şüpheli ise gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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