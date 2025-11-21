Kocaeli'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Gözaltı
Kocaeli'de gerçekleştirilen operasyonda bir ikamette 8 ruhsatsız tabanca, 2 otomatik av tüfeği ve 11 fişek ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik dün Kocaeli'de operasyon düzenlendi. Operasyonda G.D. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada 8 ruhsatsız tabanca, 2 otomatik av tüfeği, 11 çeşitli çap ve markalarda fişek ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken olaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı. - KOCAELİ
