Kocaeli'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Gözaltı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik dün Kocaeli'de operasyon düzenlendi. Operasyonda G.D. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada 8 ruhsatsız tabanca, 2 otomatik av tüfeği, 11 çeşitli çap ve markalarda fişek ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken olaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı. - KOCAELİ