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Kocaeli'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 101 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

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TEM Otoyolu'nda gerçekleştirilen operasyonda 3 araçta 101 ruhsatsız tabanca ile 299 şarjör ele geçirildi. 5 şüpheli tutuklandı.

TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde 3 araçta yapılan aramada 101 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olaya ilişkin 5 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, silah kaçakçılığının men ve takibine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında 11 Eylül'de TEM Otoyolu'nda 3 araç durduruldu. Araçlarda yapılan aramalarda, namlu takımına ait parçalar ile sürgü ve kabza takımları birbirinden ayrılmış ve montaj sonrası atışa hazır hale getirilebilen 101 ruhsatsız tabanca ile bu tabancalara ait 299 şarjör ile muhtelif tabanca parçaları ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kaçakçılık Güvenlik kocaeli 3-sayfa Güncel Suç

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