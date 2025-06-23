Kocaeli'de Seyir Halindeyken Otomobil Alev Aldı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde seyir halinde olan otomobil alev aldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araç ise hurdaya döndü.

Yangın, Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi Engin Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan 41 BAS 835 plakalı otomobilden dumanlar yükseldi. Durumu fark eden sürücü, hemen aracı durdurarak indi. Otomobil kısa sürede alev alırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan otomobili söndürdü. Yangın sebebiyle araç hurdaya döndü.

Olayla ilgili inceleme başlattıldı. - KOCAELİ