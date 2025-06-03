Kocaeli'de Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

Kocaeli'de Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeki bir otomobil motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Araçta bulunan 3 kişi son anda inerek kurtulmayı başardı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeki otomobil alev aldı. Otomobilde bulunan 3 kişi son anda araçtan inmeyi başardı.

Olay, saat 23.00 sıralarında D-100 Karayolu Tatlıkuyu mevkisi İstanbul istikametinde meydana geldi. M.B. idaresindeki 34 GDY 388 plakalı otomobil seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Yangını fark ederek hızlıca araçtan inen sürücü M.B. ve yolcu olarak bulunan 2 kişi, 112 acil çağrı merkezini arayarak yardım istedi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, yanan otomobil itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangın sebebiyle trafikte aksama da meydana geldi. Kontrollü olarak sağlanan trafik, söndürme çalışmasının ardından normale döndü.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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