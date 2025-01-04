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Kocaeli'de Seyir Halindeki Kumaş Yüklü Kamyonda Yangın Çıktı

Kocaeli'de Seyir Halindeki Kumaş Yüklü Kamyonda Yangın Çıktı
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde seyir halindeki bir kumaş yüklü kamyonda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli'de da seyir halindeki kumaş yüklü kamyonda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Körfez ilçesi TEM otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gebze'den Bartın'a gitmekte olan Mehmet G. yönetimindeki 34 CLE 272 plakalı kumaş yüklü kamyonda yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü, aracı Körfez TEM 76 park alanına çekerek hemen itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen yangını büyümeden söndürdü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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