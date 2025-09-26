Haberler

Kocaeli'de Servis Şoförü Trafikte Sürücüyü Tehdit Etti

Güncelleme:
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir servis şoförü, trafikte tartıştığı sürücünün önünü keserek tehditlerde bulundu. Olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde trafikte tartıştığı sürücünün önünü kesip, "Barındırır mıyım seni bu memlekette? Nefesini keserim" diyerek tehdit eden servis şoförü hakkında adli işlem başlatıldı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sosyal medyada "Yol kesen servis şoförü" başlığıyla, bir servis aracının hafif ticari aracın önünü keserek sürücüsünü tehdit ettiğine dair görüntülerin yer alması üzerine çalışma başlatıldı. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu kimliği tespit edilen şoför hakkında işlem yapıldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"25 Eylül'de olaya karışan servis şöförü tespit edilerek hakkında 'tehdit' suçundan adli işlem yapılmış, ayrıca trafik yönünden kusurlu eylemi nedeniyle idari para cezası uygulanmıştır."

Otomobil sürücüsü tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, servis şoförünün aracın önünü kestikten sonra, "Barındırır mıyım seni bu memlekette? Nefesini keserim" diyerek tehditler savurduğu duyuluyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
