Kocaeli'de Servis Şoförü Cinayeti Davası Devam Ediyor

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde servis şoförü Yılmaz Sınıksaran'ı tabancayla başından vurarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi. Cinayete ilişkin dinlenen tanık, "Suç tarihinden 7 aydan önce şirket hattına isimsiz telefon geldi. Telefondaki kişi, 'Yılmaz'ı işten çıkarın o sübyancı, onu vuracağım' dedi. Yılmaz'ı yanıma çağırarak olanları anlattım" ifadelerini kullandı.

Olay, 9 Şubat 2024 tarihinde Yeniyalı Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Bir fabrikanın servis otobüsünü kullanan Yılmaz Sınıksaran (48), 41 P 1710 plakalı otobüsü tamirci dükkanı önünde durdurarak ön sol lastiğin jant kapağını takmak istedi. Bagajdan aldığı jantı takmak için eğilen Sınıksaran, koşarak gelen Şahin A.'nın tabancalı saldırısına uğradı. Başına tek el ateş edilen Sınıksaran, işçilerin gözü önünde kanlar içinde yere yığıldı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Sınıksaran, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şahin A. ise olayda kullandığı tabancayla polis merkezine giderek teslim oldu.

"Olaydan 7 ay önce isimsiz biri arayarak Yılmaz'ı vuracağını söyledi"

"Kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapsi istenen Şahin A'nın Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Şahin A., taraf avukatları ve tanık katıldı. Sanık avukatının duruşmanın gizli yapılmasına ilişkin talebi savcı tarafından reddedildi.

Olaya ilişkin dinlenen tanık G.T., "Yılmaz'ın çalıştığı firmada baş şoförlük yapıyordum. Suç tarihinden 7 aydan önce şirket hattına isimsiz telefon geldi. Telefondaki kişi, 'Yılmaz'ı işten çıkarın o sübyancı, onu vuracağım' dedi. Yılmaz'ı yanıma çağırarak olanları anlattım" dedi.

"Cezaevinde zor zamanlar geçiriyorum"

Söz hakkı verilen sanık, "Basında hakkımda yer alan haberlerden dolayı cezaevinde zor zamanlar geçiriyorum. Duruşmanın kapalı yapılmasını talep ediyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

İlk duruşmada sanığın ifadesi

Öte yandan, sanık Şahin A. ilk duruşmadaki savunmasında, daha önce aynı iş yerinde çalışmaları sebebiyle birbirlerini tanıdıklarını söyleyen sanık Şahin A., "Yılmaz, 2010 yılında tırda bana cinsel saldırıda bulundu. Telefon numaramı dinlenme tesislerindeki erkekler tuvaletine yazdı. 2013 yılında çevremden kötü şeyler duyduğum için onu dövdüm. Maktul, 'Şoförünüz arabada uygunsuz şeyler yapıyor' dediği için işten atıldım. Beni İzmit'te barındırmak istemedi. 12 yılda 20 iş yerinden bu yüzden atıldım. Çalışmaya başladığım iş yerlerine benim uygunsuz fotoğraflarımı atıyordu. Beni işimden etti. Herkesin beni parmakla gösterdiği toplumda dışlandım. Yılmaz beni tehdit ettiği için 2018 yılında silah aldım. Yılmaz'ı öldürmek isteseydim 12 yıl önce öldürürdüm. Olay günü yükümü bıraktıktan sonra tesadüfen Yılmaz'ı gördüm. Beni görünce panikledi. Amacım onu ayaklarından vurmaktı ama bana doğru koşan biri olduğunu görünce Yılmaz'ın akrabası olduğunu sandım. Yılmaz, elini beline doğru attığı için onu vurdum, yoksa ayaklarına sıkacaktım. Öldürecek olsam daha önce öldürürdüm" ifadelerini kullanmıştı. - KOCAELİ