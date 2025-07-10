Kocaeli'de Servis Minibüsü Yaşlı Adamı Ahnına Aldı

Kocaeli'de Servis Minibüsü Yaşlı Adamı Ahnına Aldı
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İzmit'te seyir halindeki bir servis minibüsü, cenazeye katılmak üzere giden 78 yaşındaki M.M.'ye çarparak ağır yaraladı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı ve soruşturma başlatıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde seyir halindeki servis minibüsünün çarparak altına aldığı yaşlı adam ağır yaralandı. Olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, vatandaşın cenazeye katılmak üzere Başiskele'den İzmit'e geldiği öğrenildi.

Olay, Gündoğdu Mahallesi Kocaçeşme Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen servis minibüsü, 78 yaşındaki M.M. isimli vatandaşa çarpıp, altına aldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan yaşlı adam ilk müdahalesinin ardından Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

M.M.'nin bir akrabasının cenazesine katılmak üzere Başiskele ilçesinden Gündoğu Mahallesi'ne geldiği, cenaze namazı sonrası kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken görüntülerde minibüsün M.M.'ye çarptığı ve altına aldığı görülüyor.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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