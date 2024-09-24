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Kocaeli'de Servis Minibüsü Tıra Çarptı: 4 Yaralı

Kocaeli'de Servis Minibüsü Tıra Çarptı: 4 Yaralı
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Çayırova ilçesinde meydana gelen kazada, servis minibüsü park halindeki tıra çarparak 4 kişinin yaralanmasına neden oldu. Olay sonrası itfaiye ve sağlık ekipleri hemen müdahale etti.

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde servis minibüsünün kontrolden çıkarak park halindeki tırın dorsesine çarpması sebebiyle meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selami T. idaresindeki 41 EPB 422 plakalı servis aracı, bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkarak park halindeki sürücüsü Selahattin E.'ye ait 14 BR 349 plakalı tırın dorsesine çarptı. Kazada minibüs sürücüsü ve 3 yolcu yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan 1 kişi itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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