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Kocaeli'de Servis Minibüsü Park Halindeki Tıra Çarptı: 4 Yaralı

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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde servis minibüsünün park halindeki tıra çarpması sonucunda 4 kişi yaralandı. Kazada minibüs sürücüsü ve 3 yolcu yaralandı, yaralılara sağlık ekipleri müdahale etti.

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde servis minibüsünün kontrolden çıkarak park halindeki tırın dorsesine çarpması sebebiyle meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selami T. idaresindeki 41 EPB 422 plakalı servis aracı, bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkarak park halindeki sürücüsü Selahattin E.'ye ait 14 BR 349 plakalı tırın dorsesine çarptı. Kazada minibüs sürücüsü ve 3 yolcu yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan 1 kişi itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli'de Servis Minibüsü Park Halindeki Tıra Çarptı: 4 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERT GÜRENÇ - 3.Sayfa

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