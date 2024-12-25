Kocaeli'de Sahte Polis Dolandırıcılığı: 6 Milyon TL Çalındı

Kendilerini polis olarak tanıtıp 6 milyon TL dolandırdılar

KOCAELİ - Kocaeli'de bir vatandaşın, kendilerini polis olarak tanıtan şahıslar tarafından 6 milyon TL dolandırılmasına ilişkin 6 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, bir kişi kendisini telefonla arayıp polis olarak tanıtan kişilere 6 milyon TL verdi. Şikayet üzerine inceleme başlatan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olaya karıştığı öğrenilen F.A., İ.Y., İ.A., S.B., B.A. ve Ü.D.'yi İstanbul'da yakaladı. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 4'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 2'si serbest bırakıldı.