Kocaeli'de Sahte Kripto Operasyonu: 32 Gözaltı, 9 Tutuklama

Kocaeli'de Sahte Kripto Operasyonu: 32 Gözaltı, 9 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli merkezli yürütülen soruşturma kapsamında, sahte kripto uygulamasıyla dolandırıcılık yapan 32 şüpheli 20 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 9'u tutuklanırken, 20'si adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kocaeli merkezli yürütülen soruşturma kapsamında, sahte kripto uygulamasıyla vatandaşları dolandırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik 20 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 32 şüpheli gözaltına alındı; 9'u tutuklandı, 20'si adli kontrolle serbest bırakıldı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce siber suçların men ve takibine yönelik çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar kapsamında ülke genelinde, yabancı şahıslar adına çıkartılmış hatlar üzerinden kripto firmalarının yöneticileri olarak kendilerini tanıtan şahısların, şirkete ait sahte uygulamayı indirtmeleri üzerine müşterilerden yükleme yapılması amacıyla gelen paraları kurmuş oldukları kripto hesaplarına aktararak dolandırıcılık eylemlerini gerçekleştirdikleri tespit edildi. Bu kapsamda dosya süresince belirtilen yöntemlerle Kocaeli'de bir müştekinin, şüpheli şahıslara ait olan hesaba 1 milyon 659 bin 46 TL aktardığı tespit edildi. Yürütülen soruşturma neticesinde şüpheli şahısların yakalanması ve suç unsurlarının elde edilmesi maksadıyla 1 Temmuz tarihinde 20 farklı ilde 32 şüpheli şahsa yönelik eş zamanlı olarak planlı operasyon yapıldı. Operasyonda 32 şüpheli yakalandı. Ayrıca yapılan ev ve işyeri aramalarında ele geçirilen suç unsurları ve çok sayıda materyal incelenerek gerekli işlemler tamamlandı. Gözaltına alınan 32 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 20'si adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılırken, 9'u ise tutuklandı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Hamas, Gazze'de yeni ateşkes teklifine olumlu yanıt verdi

Hamas'tan kritik ateşkes adımı!
İzmir'deki 'yolsuzluk' operasyonunda 60 kişi tutuklandı! Aralarında Tunç Soyer de var

İzmir'deki 'yolsuzluk' operasyonunda kritik isimler tutuklandı
Başkan yardımcısının baklava kutusundaki 110 bin Euro'luk rüşveti aldığı anlar kamerada

Baklava kutusundan 110 Bin Euro çıkmıştı! İşte rüşveti aldığı anlar
Bakan Yumaklı açıkladı: İzmir'deki yangınlar kontrol altına alındı

Günlerdir yanan İzmir'den sevindiren haber geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
26 ilde yapıldı, sonuç vahim! Liderlerin canını sıkacak araştırma

26 ilde yapıldı, sonuç vahim! Liderlerin canını sıkacak araştırma
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.