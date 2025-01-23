Kocaeli'de Sahte Giyim Malzemesi Operasyonu: 2 Bin 80 Ürün Ele Geçirildi
Kocaeli'de jandarma, gerçekleştirilen operasyonda ünlü markalara ait sahte 2 bin 80 giyim malzemesi ele geçirdi. Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kocaeli'de jandarma ekiplerince yapılan çalışmada ünlü markalara ait sahte 2 bin 80 muhtelif giyim malzemesi ele geçirildi, 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılık suçları ile mücadele kapsamında 20 ve 22 Ocak'ta Kartepe ile İzmit ilçelerinde arama yapıldı. Arama sonucunda ünlü markalara ait sahte 2 bin 80 muhtelif giyim malzemesi ele geçirildi. Olaya ilişkin 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KOCAELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa