Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Trafikte bunu yapanların ehliyetlerine el konulacak

Trafikte bunu yapanlar yandı! Ehliyetlerine direkt el konulacak
Kartalkaya'daki faciada ilk bulgular: Yangın merdiveni dumanı üst katlara taşımış

İşte 78 canımızı hayattan koparan felakette ilk bulgular
Anne kızın helalliğinde gözyaşları sel oldu: Allah'ım ben bunu nasıl yapacağım

Feryatların yürek yaktığı an: Allah'ım ben bunu nasıl yapacağım
Yüksel Güran ile Salim Güran'ın ilişkisi var mı? Merak edilen soru gerekçeli kararda yanıt buldu

İlişkileri var mı? Merak edilen soru gerekçeli kararda yanıt buldu

Kocaeli'de Sahte Giyim Malzemesi Operasyonu: 2 Bin 80 Ürün Ele Geçirildi

Kocaeli'de Sahte Giyim Malzemesi Operasyonu: 2 Bin 80 Ürün Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de jandarma, gerçekleştirilen operasyonda ünlü markalara ait sahte 2 bin 80 giyim malzemesi ele geçirdi. Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kocaeli'de jandarma ekiplerince yapılan çalışmada ünlü markalara ait sahte 2 bin 80 muhtelif giyim malzemesi ele geçirildi, 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılık suçları ile mücadele kapsamında 20 ve 22 Ocak'ta Kartepe ile İzmit ilçelerinde arama yapıldı. Arama sonucunda ünlü markalara ait sahte 2 bin 80 muhtelif giyim malzemesi ele geçirildi. Olaya ilişkin 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Terim'e Arabistan'da bir darbe daha
img

Acılı anne kızının cenazesini öpücüklerle uğurladı
img

Trafikte en çok vakit kaybedilen kentler belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası faizi 250 baz puan indirdi

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Elazığ'da maden ocağında patlama

Elazığ'da maden ocağında patlama
O belgeyi görmezden gelen Tanju Özcan, kanal kanal gezip kendini aklama derdine düştü

Kanallara çıkıp kendini aklamaya çalışıyor ama belgedeki imzaya dikkat
Bolu'daki facia sonrası hayrete düşüren görüntü! Bu kez yer Elazığ

Bolu'daki facia sonrası akılalmaz görüntü
Öcalan'ın sözleri çok konuşulur! İşte heyetle gönderdiği mesaj

Öcalan'ın sözleri çok konuşulur! İşte heyetle gönderdiği mesaj
Canlı yayında hayrete düşüren görüntü! Müge Anlı'ya ölüm büyüsü mü yapıldı?

Müge Anlı'ya ölüm büyüsü mü yapıldı?

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.