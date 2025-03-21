Kocaeli'de Sahte Futbol Forması Operasyonu
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde jandarma ekipleri, ünlü markalara ait sahte bin 320 futbol takımı forması ele geçirdi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde jandarma ekipleri, ünlü markalara ait sahte bin 320 futbol takımı forması ele geçirdi.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Körfez ilçesinde ihbarı değerlendirerek bir aracı takibe aldı. Araçta yapılan aramada ünlü markalara ait sahte bin 320 futbol takımı forması ele geçirildi. Formalara el koyulurken olay hakkında 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüpheliler daha sonra serbest bırakıldı. - KOCAELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa