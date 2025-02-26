Kocaeli'de Sahte Altın Dolandırıcılığı: İki Şahıs Suçüstü Yakalandı
Kocaeli'de sahte altın dolandırıcılığı yaptığı tespit edilen K.B ve G.E, düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandı. Emniyet, dolandırıcılık olaylarının önlenmesi için çalışmalarına devam edeceğini açıkladı.
Kocaeli'de sahte altın ile dolandırıcılık olayını gerçekleştiren 2 kişi, altınlarla birlikte suçüstü yakalandı.
İzmit, Derince ve Körfez ilçelerinde sahte altın dolandırıcılığı yaptığı tespit edilen K.B ve G.E isimli şahıslar, sahte altınlarla suçüstü yakalandı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, şüphelilerin operasyon sonrası suçüstü yakalandığı belirtilirken, il genelinde suçun önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi. - KOCAELİ