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Kocaeli'de Sahilde İki Grup Arasında Kavga Çıktı

Kocaeli'de Sahilde İki Grup Arasında Kavga Çıktı

3. Sayfa Haberleri

Darıca ilçesinde Millet Bahçesi'nde bulunan iki grup arasında tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı. Yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iki grup arasında kavga çıktı. Kavga polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırıldı.

Olay, Darıca ilçesi Millet Bahçesi'nde meydana geldi. Sahilde bulunan iki grup arasında tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Çok sayıda kişi birbirine girerken, o anlar amatör bir kamera tarafından saniye saniye kaydedildi. Kavganın ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda bekçi ve polis ekipleri sevk edildi. Taraflar arasındaki kavga, çevik kuvvet ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırıldı. Her iki grupta bölgeden uzaklaştırılırken gözaltına alınan olmadığı, kavgadan dolayı yaralanan vatandaşların ise Darıca Farabi Hastanesi'ne gittiği öğrenildi.

Tekmelerin, yumrukların havada uçuştuğu anlar anbean kameralara da yansıdı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli kavga Haberler

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