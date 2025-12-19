İçişleri Bakanlığı: "İzmit'te Rus menşei keşif ve gözetleme amaçlı kullanılan Orlan-10 tipi İHA bulundu"
İçişleri Bakanlığı Resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bugün Kocaeli-İzmit ilçesi Çubuklubala Mahallesi sınırları içerisinde ilk belirlemelere göre; Rus menşei keşif ve gözetleme amaçlı kullanılan Orlan-10 tipi olduğu değerlendirilen, İnsansız Hava Aracı (İHA) bulunmuştur. Konuyla ilgili inceleme devam etmektedir" denildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa