İçişleri Bakanlığı: "İzmit'te Rus menşei keşif ve gözetleme amaçlı kullanılan Orlan-10 tipi İHA bulundu"

İçişleri Bakanlığı, Kocaeli-İzmit ilçesi Çubuklubala Mahallesinde Rus menşei keşif ve gözetleme amaçlı kullanılan Orlan-10 tipi İnsansız Hava Aracı (İHA) bulunduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı Resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bugün Kocaeli-İzmit ilçesi Çubuklubala Mahallesi sınırları içerisinde ilk belirlemelere göre; Rus menşei keşif ve gözetleme amaçlı kullanılan Orlan-10 tipi olduğu değerlendirilen, İnsansız Hava Aracı (İHA) bulunmuştur. Konuyla ilgili inceleme devam etmektedir" denildi. - ANKARA