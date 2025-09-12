Haberler

Kocaeli'de Ruhsatsız Kesici Alet Satışı Yapan 2 Şüpheli Yakalandı

Kocaeli'de Ruhsatsız Kesici Alet Satışı Yapan 2 Şüpheli Yakalandı
Kocaeli'de yapılan operasyonda ruhsatsız kesici ve delici alet satan iki kişi yakalanırken, 405 adet alete el konuldu.

Kocaeli'de iş yerinde ruhsatsız şekilde kesici ve delici alet satan 2 şüpheli yakalanırken, 405 adet kesici alete el konuldu.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bugün İzmit ilçesinde yapılan çalışmalarda, ruhsatsız ve satış izni olmadan kesici alet satışı yaptığı belirlenen B.Ö. ve B.S.S. isimli şahıslar yakalandı. İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda iş yerinde satışa sunulan 405 adet kesici ve delici alete el konuldu. Şüpheliler hakkında işlem başlatılırken, emniyetteki işlemlerinin ardından mevcutlu olarak adli makamlara sevk edilecekleri öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
