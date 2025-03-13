Kocaeli'de Restoranda Yangın, İtfaiye Hızla Müdahale Etti
İzmit'te bir kebapçıda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Gece saatlerinde kapalı olan restorandaki yangın sonrası inceleme başlatıldı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir restoranda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.
Olay, Tepecik Mahallesi Kapanönü Sokak'taki bir kebapçıda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde kapalı olan restoranda yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İş yerinin ocak kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü. Restoranda hasara yol açan yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ