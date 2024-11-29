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Kocaeli'de Restoranda Yangın: 2 Yaralı

Kocaeli'de Restoranda Yangın: 2 Yaralı
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Karamürsel'de bir restoranda çıkan yangında 2 personel yaralandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde restoranda çıkan yangın korkuttu. 2 personelin yaralandığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kayacık Mahallesi Cemil Engin Deniz Sokak'taki bir restoranın mutfak kısmında yangın çıktı. Alevlere kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalışan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı personeller, ilk müdahalelerinin ardından Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangın ise itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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