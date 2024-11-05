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Kocaeli'de Rafineri Tesisinde Patlama: 8 Yaralı

Kocaeli'de Rafineri Tesisinde Patlama: 8 Yaralı
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Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki rafineri tesisinde meydana gelen patlamada 8 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilirken, işçiler güvenli bölgelere tahliye edildi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan rafineri tesisinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, işçiler ise güvenli bölgeye tahliye ediliyor.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan rafineri tesisinde 13.30 sıralarında şiddetli bir patlama meydana geldi. Tesisten dumanlar yükselirken, bölgeye sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Tesisin kendi sağlık ekipleri ile itfaiyesi olaya kısa sürede müdahale etti. Bazı binalarda hasar meydana gelirken, işçiler ise güvenli alanda toplanarak, tahliye edildi.

Olayda ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından çevrede bulunan hastanelere sevk edildi. Olay yerinde ekiplerin incelesi sürüyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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