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Kocaeli'de Polis Otoparkı ile Araç Çarpıştı, Yaralanan Yok

Kocaeli'de Polis Otoparkı ile Araç Çarpıştı, Yaralanan Yok
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir polis otosu ile otomobilin çarpışması sonucu maddi hasar meydana geldi, ancak şans eseri yaralanan olmadı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde polis otosu ile otomobil çarpıştı, kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, Yeşilova Mahallesi Gündoğdu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan 41 A 5432 plakalı polis otosu ile sürücü ismi öğrenilemeyen 41 ADL 707 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 2 araçta da maddi hasar meydana geldi. Şans eseri yaralanan olmazken kazayla ilgili tutanak tutuldu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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