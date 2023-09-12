Kocaeli'de Polis Olarak Tanıtıp Dolandırıcılık Yaptığı İddiasıyla Tutuklandı

Kocaeli'de kendisini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Şüpheli, telefonla ulaştığı kişilere kimlik bilgilerinin FETÖ eylemlerine karıştığını söyleyerek dolandırıcılık yapmıştı.

Kocaeli'de kendisini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Şüpheli A.T, Kartepe ilçesinde telefonla ulaşarak kendisini polis olarak tanıttığı V.Ö'ye, kimlik bilgilerinin FETÖ eylemlerine karıştığını, banka hesaplarındaki parasının güvence altına alınacağını söyledi.

V.Ö'nün yüklü miktarda parasını alan A.T'nin dolandırıcılık yaptığının anlaşılması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Teknik ve fiziki takip sonucu Karamürsel'de bulunduğu belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.T. hakimlikçe tutuklandı.