Kocaeli'de Polis Kılığında Dolandırıcılık: İki Şüpheli Tutuklandı

Kocaeli'de kendilerini polis olarak tanıtarak, 1 milyon TL'lik vurgun yapan 2 kişi tutuklandı.

Körfez ve Çayırova ilçelerinde kendilerini polis olarak tanıtarak vatandaşları yaklaşık 1 milyon TL değerinde ziynet eşyasını alarak dolandıran 2 şüpheli, İstanbul'da Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Körfez adliyesine sevk edilen M.A.U. ile Gebze adliyesine sevk edilen K.A.U. tutuklandı. - KOCAELİ