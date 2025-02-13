Kocaeli'de Polis Kılığında Dolandırıcılık: İki Şüpheli Tutuklandı
Kocaeli'de kendilerini polis olarak tanıtan iki kişi, vatandaşları dolandırarak yaklaşık 1 milyon TL değerindeki ziynet eşyasını çaldı. Şüpheliler, İstanbul'da yakalanarak tutuklandı.
Kocaeli'de kendilerini polis olarak tanıtarak, 1 milyon TL'lik vurgun yapan 2 kişi tutuklandı.
Körfez ve Çayırova ilçelerinde kendilerini polis olarak tanıtarak vatandaşları yaklaşık 1 milyon TL değerinde ziynet eşyasını alarak dolandıran 2 şüpheli, İstanbul'da Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Körfez adliyesine sevk edilen M.A.U. ile Gebze adliyesine sevk edilen K.A.U. tutuklandı. - KOCAELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa