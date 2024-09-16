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Kocaeli'de Plastik Yüklü Kamyon Büyükt Yangın Çıkardı

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Çayırova ilçesinde bir kamyonda çıkan yangın, aracı tamamen kül ederken, itfaiye ekipleri olay yerine hızlı bir şekilde müdahale etti. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde plastik yüklü kamyon alev alev aldı. Kamyondan geriye iskeleti kaldı.

Olay sabah saatlerinde Çayırova TEM bağlantı yolunda meydana geldi. Doğan T. idaresindeki 41 AUL 207 plakalı Ford marka kamyonda henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Alevler kısa sürede kamyonu sararken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede alevleri kontrol altına alırken, araçtan geriye iskeleti kaldı. Kamyonun plastik geri dönüşüm malzemeli yüklü olduğu öğrenildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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