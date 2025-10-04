Haberler

Kocaeli'de Petrokimya Fabrikasında Patlama: 2 İşçi Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki GEBKİM Organize Sanayi Bölgesi'nde bir petrokimya fabrikasında meydana gelen patlamada iki işçi hayatını kaybetti. Olay, tankların testleri sırasında kaynak çalışması esnasında gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, TATNEFT Grubu'na ait TN Maleik Petrokimya fabrikasında, maleik asidinin depolanacağı tankların testleri sırasında yapılan kaynak çalışması esnasında patlama meydana geldi. Olay sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Patlamada, 63 yaşındaki Abdurrahman Kanber ile 58 yaşındaki Murat Fırtına hayatını kaybetti. Kanber'in daha önce Gölcük Tersanesi'nden emekli olduğu, her iki işçinin de Egdaş Elektrik firmasında usta olarak çalıştığı öğrenildi. Olayın, tankların testleri sırasında kaynak yaparken meydana geldiği ileri sürüldü. Patlama sonrası tanklarda büyük hasar oluştu. Ekipler uzun süre fabrikada inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
