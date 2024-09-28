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Kocaeli'de Pazarcıyı Bıçaklayarak Öldüren Saldırgan Yakalandı

Kocaeli'de Pazarcıyı Bıçaklayarak Öldüren Saldırgan Yakalandı
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İzmit'te pazarcı Yiğit Laç, husumetlisi E.T. tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Olay sonrası kaçan saldırgan polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde pazarcı esnafını kalbinden bıçaklayarak öldüren ve kaçan saldırgan polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Köse Sokak Doğu Kışla Pazaryerinde gerçekleşti. İddiaya göre, pazarcı esnafı Yiğit Laç ile husumetlisi E.T. arasında "Adam mısın sen?" diyerek başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada E.T., Yiğit Laç'ı kalbinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Kavgaya ayırmaya çalışan esnaf Ali B. ise bacağından yaralandı. 2 kişi kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan ise kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Yiğit Laç hayatını kaybetti.

Polis ekipleri ise kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma neticesinde olayı gerçekleştiren E.T. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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