Kocaeli'de Park Yeri Kavgası: 2 Yaralı

Kocaeli'de Park Yeri Kavgası: 2 Yaralı
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde park yeri nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. Olay, iş yerleri arasında park edilmesi nedeniyle tartışma çıktıktan sonra gelişti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde park yeri nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, bugün saat 16.00 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi Mevlana Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, karşılıklı bulunan 2 iş yerinin çalışanı ile sahibi arasında, aracın dükkan önüne park edilmesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle dükkan sahibi A.Z., elindeki cam şişeyle O.K.'nın kafasına vurdu. Bunun üzerine O.K., cebinden çıkardığı bıçakla A.Z.'yi bacağından yaraladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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