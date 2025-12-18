Haberler

İterek çaldıkları otomobile "kontak" ararken yakalandılar

İterek çaldıkları otomobile 'kontak' ararken yakalandılar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde park halindeki bir otomobili çalan hırsızlar, yedek parçacıdan kontak alırken yakalandı. Olayın hemen ardından polisin dikkatli çalışması sayesinde 2 kişi tutuklandı, bir kişi serbest bırakıldı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde park halindeki otomobili çalan hırsızlar, çaldıkları aracı yürütebilmek için parça ararken yakayı ele verdi. Dilovası'nda bir yedek parçacıdan kontak alan şüpheliler, polisin dikkati sayesinde yakalandı.

Olay, Hacı Osman Mahallesi'ndeki bir iş yerinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki otomobilinin yerinde olmadığını fark eden araç sahibi, güvenlik kameralarını izleyince hayrete düştü. Otomobilinin çalındığını gören sahibi, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde, şüphelilerin olay yerinden aracı çalıştırmadan götürdükleri tespit edildi.

Polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu çalınan aracın izi bulundu. Bölgede çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, şüphelilerin çaldıkları aracı çalıştırabilmek için çözüm aradığını belirledi. Bir yedek parça dükkanına giren şahısların, araç için "kontak" satın aldıkları sırada polis ekiplerinin dikkati, hırsızları ele verdi. Düzenlenen operasyonla B.K, S.U. ve E.D. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

2 kişi tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.K. ve S.U. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli E.D. ise serbest bırakıldı.

Bulunan otomobil sahibine teslim edilirken, hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin bir süre aracın etrafında dolaştığı, daha sonra otomobili çalıştırmadan bölgeden uzaklaştırdıkları anlar yer alıyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 4 ünlü serbest

Sabah gözaltına alınan 4 ünlü isimle ilgili karar verildi
AK Parti'nin 'Terörsüz Türkiye' raporu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu

Kritik rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde! 15 başlıktan oluşuyor
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ismi değişiyor

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ismi değişiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den Jhon Duran'a sert uyarı

Sabırları taşırdı! Fenerbahçe'den Jhon Duran'a sert uyarı
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
Paşinyan'dan Rusya'ya, Türkiye'ye uzanan demiryollarının yeniden inşa edilmesi talebi

Paşinyan'dan o ülkeye dikkat çeken "Türkiye" talebi: Yeniden inşa edin
Zehra Kınık'ın yeniden yargılandığı davada karar çıktı

Zehra Kınık'ın yeniden yargılandığı davada karar! Cezası düşürüldü
Fenerbahçe'den Jhon Duran'a sert uyarı

Sabırları taşırdı! Fenerbahçe'den Jhon Duran'a sert uyarı
Kayaların ortasında! Yüzlerce yıllık yapıya kimse ulaşamıyor

Kayaların ortasında! Yüzlerce yıllık yapıya kimse ulaşamıyor
Ünlülere uyuşturucu operasyonundan detaylar: Mümine Senna Yıldız'ın evinde aparat bulundu

Operasyondan yeni detaylar! Evinden aparat çıkan bir isim var
Resmi Gazete'de yayımlandı! Hastanelerde enfeksiyon kontrol komiteleri kuruluyor

Hastanelerde yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
Çakmak doldurmak isterken canından oluyordu, kendisi de yandı evi de

Yaşlı kadın az kalsın koca mahalleyi havaya uçuruyordu
Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu

Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu
Ortalığı karıştıracak iddia: Marketler 50 kuruşluk poşetin 2,5 lira olmasını istiyor

Marketlerden poşet fiyatlarına fahiş zam talebi! Rakam bile verdiler
Özgür Özel Brüksel'de konuştu, AK Parti'den tepkiler peş peşe geldi

Özgür Özel Brüksel'de konuştu, AK Parti'den tepkiler peş peşe geldi
MSB'den vurularak düşürülen İHA'ya ilişkin açıklama: Uygun yerde kontrollü müdahaleyle düşürüldü

Düşürülen İHA, Ankara'ya kadar nasıl geldi? MSB'den yanıt var
title