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Kocaeli'de Park Halindeki Kamyonete Çarpan Otomobilde Çocuk Yaralandı

Kocaeli'de Park Halindeki Kamyonete Çarpan Otomobilde Çocuk Yaralandı
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir otomobilin park halindeki kamyonete çarpması sonucu, araçta bulunan bir çocuk yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde park halindeki kamyonete çarpan otomobilde bulunan çocuk yaralandı.

Kaza, Körfez ilçesi Çamlıtepe Mahallesi Yunus Emre Caddesi Mustafa Efe Kültür Merkezi'nin önünde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 41 ACM 534 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halindeki 34 FAJ 622 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilde bulunan çocuk yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk ilk müdahalenin ardından ambulansa hastaneye kaldırıldı.

Kaza sebebiyle 2 araçta da maddi hasar oluştu. Polis olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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