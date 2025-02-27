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Kocaeli'de Park Halinde Otomobilde Başından Vurulmuş Şahıs Bulundu

Kocaeli'de Park Halinde Otomobilde Başından Vurulmuş Şahıs Bulundu
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir şahıs, park halindeki otomobilde silahla başından vurulmuş halde ağır yaralı bulundu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir şahıs, park halindeki otomobilde silahla başından vurulmuş halde ağır yaralı olarak bulundu.

Olay, Sanayi Mahallesi Sitesi 1. Cadde'de meydana geldi. Silah sesi duyan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, park halinde bulunan 41 NN 942 plakalı otomobilde başından vurulmuş halde A.Ö. isimli şahsı buldu. Ağır yaralı olan A.Ö., ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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