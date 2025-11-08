Haberler

Kocaeli'de Parfüm Tesisinde Çıkan Yangında 6 Kişi Hayatını Kaybetti

Kocaeli'de Parfüm Tesisinde Çıkan Yangında 6 Kişi Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Dilovası'ndaki parfüm dolum tesisinde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Yangının ilk anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. İtfaiye ekipleri yangının çıkışından 2 dakika sonra olay yerine ulaşırken, yangın kontrol altına alındı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 6 kişiye mezar olan parfüm dolum tesisinde çıkan yangının ilk anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. Saniyeler içerisinde yükselen dumanlar ve patlama sesleriyle birlikte bölgede yaşanan panik anları saniye saniye kameralara yansıdı. İtfaiye ekiplerinin ise yangının çıkışından sadece 2 dakika sonra olay yerine ulaştığı görüldü.

Olay, sabah saat 09.00 sıralarında Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan 2 katlı parfüm dolum tesisinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın, içerideki kimyasal maddeler sebebiyle kısa sürede büyüyerek tüm binayı sardı. Alevler, tesisin hemen yanında bulunan binanın çatısına da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında içeride bulunan 6 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 7 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Facia böyle gelmiş: O anlar kamerada

Öte yandan, 6 kişiye mezar olan parfüm dolum tesisinde çıkan yangının ilk anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. Yangının ilk anlarına ait güvenlik kamerası görüntülerinde, tesisten yükselen dumanların kısa sürede patlamaya dönüştüğü anlar yer aldı. Patlama sesiyle birlikte çevrede büyük panik yaşandığı, bazı vatandaşların araçlarına koştuğu, bazılarının ise meraklı gözlerle olayı izlediği görüldü. Büyük korku ve paniğin yaşandığı o anlar saniye saniye kaydedildi. İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış anından sadece 2 dakika sonra bölgeye ulaşması ise dikkat çekti.

Yangınla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

