Kocaeli'de Parfüm Fabrikasında Yangın: 6 Ölü, 1 Yaralı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan bir parfüm dolum fabrikasında çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan iş yeri alevlere teslim oldu. Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Dumanlar gökyüzünü kaplarken durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çıkan yangında 6 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı belirtildi. - KOCAELİ