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Kocaeli'de Palet Fabrikasında Yangın: 1 Yaralı

Kocaeli'de Palet Fabrikasında Yangın: 1 Yaralı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir palet fabrikasında çıkan yangın 2 saatte kontrol altına alındı. Olayda bir kişi hafif yaralandı ve yangının sebebi henüz belirlenemedi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde palet fabrikasında çıkan yangın 2 saatte kontrol altına alınırken, 1 kişi yaralandı.

Olay, Gebze ilçesi Tavşanlı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan palet fabrikasında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebeple fabrikada yangın çıktı. Alevleri ve dumanları fark edenler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışması neticesinde yangın 2 saatte kontrol altına alındı, soğutma çalışası devam ediyor. Yangında bir kişi hafif şekilde yaralanırken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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