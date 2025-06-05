Kocaeli'de Palet Fabrikası Yangını

Kocaeli'de Palet Fabrikası Yangını
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Kocaeli'de Palet Fabrikası Yangını
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Çayırova'da bulunan palet fabrikasında çıkan yangın, alevlerin hızla yayılmasıyla büyük bir tehdide dönüştü. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Palet fabrikası alev alev yanıyor

KOCAELİ - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde palet fabrikası alev alev yanıyor. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın Şekerpınar bölgesinde bulunan bir palet fabrikasında meydana geldi. Bahçede bulunan paletler bir anda tutuştu. Kısa sürede alevler tüm fabrikayı sardı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, gökyüzünü siyah dumanlar kapladı.

Yangına müdahale sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERT GÜRENÇ - 3.Sayfa
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