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Kocaeli'de Özel Halk Otobüsünde Cinayet: Müebbet Hapis İstemi

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Kocaeli'de yeğeniyle evlenen genci otobüste bıçaklayarak öldüren sanık hakkında müebbet hapis cezası talep edildi. Olayın ardından yakalanan sanık, niyetinin öldürmek değil korkutmak olduğunu öne sürdü.

Kocaeli'de yeğeniyle kaçarak evlenen genci özel halk otobüsünde defalarca bıçaklayarak öldüren sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Müebbet hapisle cezalandırılması talep edilen sanık, iddianamede yer alan ifadesinde pişman olduğunu söyleyerek, "Amacım öldürmek değildi, niyetim onu korkutmaktı" dedi.

Olay, geçtiğimiz 9 Ekim'de Karamürsel'den İzmit'e giden özel halk otobüsünde meydana geldi. Otobüste yolculuk yapan Enes Yiğithan Toraman (29), 4 Temmuz Mahallesi'nde otobüse binen eşinin dayısı Volkan A. (39) tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Yolcuların gözü önünde Toraman'ı defalarca bıçaklayan zanlı, cinayetin ardından arka kapıdan inerek kaçtı. Hastaneye kaldırılan Toraman, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaçan şahsı yakalamak için harekete geçen polis ekipleri, Volkan A'yı başka bir otobüsle İzmit'e giderken Gölcük'te yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Enes Yiğithan Toraman ile eşi Kübra'nın gönüllü olarak kaçarak evlendikleri, bu olaydan sonra aileler arasında başlayan husumetin barış ile neticelendiği, Toraman çiftinin de bir bebeklerinin bulunduğu öğrenildi.

"Dayanamayıp onu bıçakladım"

Cinayete ilişkin hazırlanan iddianame, Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, Enes Yiğithan Toraman'ın kalbi başta olmak üzere vücudunda toplam 15 bıçak darbesi bulunduğu bilgisi yer aldı. İddianamede, tutuklu sanık Volkan A.'nın ifadesine de yer verildi. İfadesinde, Enes'in yeğeni Kübra'nın eşi olduğunu söyleyen Volkan A., "Enes ile Kübra'nın evlilikleri sıkıntılıydı ve bu nedenle ayrıldılar ancak daha sonra barıştılar. Olay günü Kübra'nın Enes ile barışmasının Kübra'nın rızası ile olup olmadığını öğrenmek istedim. Bunun için Enes'in iş yeri olan Karamürsel'e gittim. Enes'in iş yerinin tam olarak nerede olduğunu bilmediğim yeri bir süre aradım, bulamayınca Karamürsel'den İzmit'e dönmek için otobüse bindim. Otobüste Yiğit'i görünce yeğenime ve ailemize yaptıkları aklıma geldi, dayanamayıp onu bıçakladım" dedi.

"Korkutmak istedim"

Enes Yiğithan Toraman'ın tabanca taşıdığını ve bu sebeple korktuğunu iddia eden Volkan A., "Ben de Karamürsel'e giderken yanıma bıçak aldım. Bıçağı, İzmit'te bir çay ocağından bıçağı almıştım. Bıçakladıktan sonra kaçtım, başka otobüse binmeden önce yeğenimin babası Ali Bilge'yi arayıp Enes'i yaraladığımı söyledim. Bunu söylememin nedeni Enes'in ailesinin Kübra'ya zarar vermesinden korktuğum içindi. Tekrardan İzmit'e gitmemin nedeni ise ailemle vedalaşmaktı ancak kolluk kuvvetleri beni yakaladı. Karamürsel'e gideceğinden arkadaşım H.Ç.'nin haberi vardı. H.Ç.'ye de yeğenimi merak ettiğimi, bu sebeple Karamürsel'e gideceğimi söylemiştim. Maktulün ailemi ve yeğenimi tehdit etmesi, yeğenim ve ailemin Enes'ten korkup onun tehditleri önüne geçememesi nedeniyle kendisini bıçakladım. Amacım öldürmek değildi, niyetim onu korkutmaktı. Yaşanan olay nedeniyle pişmanım" diye konuştu.

İddianamede sanığın, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. - KOCAELİ

Kocaeli'de Özel Halk Otobüsünde Cinayet: Müebbet Hapis İstemi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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