Kocaeli'de Otomobilin Çarptığı Yaya Yaralandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Bağlarbaşı Mahallesi İstasyon Caddesinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen otomobil, karşıdan karşıya geçen yaya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaya yaralanırken, otomobilin camı ise kırıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ