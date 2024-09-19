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Kocaeli'de Otomobilin Çarptığı 3 Çocuk Babası Hayatını Kaybetti

Kocaeli'de Otomobilin Çarptığı 3 Çocuk Babası Hayatını Kaybetti
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde evine yürüyen 3 çocuk babası Yunus Kamber, hızla gelen bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazaya karışan sürücü olay yerinden kaçtı.

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Körfez ilçesinde evine gitmek için yürüyen 3 çocuk babası, hızla gelen otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, polis kaçan otomobil sürücüsünü arıyor.

Kaza, dün gece saat 23.00 sıralarında Hacı Osman Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işten çıkıp evine gitmek için yola çıkan Yunus Kamber'e (49), yolun karşısına geçtiği sırada Yavuz M. yönetimindeki 34 FU 4746 plakalı otomobil çarptı. Kazanın ardından sürücü ve yanındaki kişi olay yerinden kaçarak uzaklaştı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Kamber'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, otomobilin çarpması sonucu Yunus Kamber'in metrelerce havaya fırladığı ve defalarca yerde yuvarlandığı görüldü. Olay yerinde düşen araç plakası sayesinde şüphelinin kimliği belirlendi.

Tuzla'da bir tersanede bot yapımında çalışan 3 çocuk babası Yunus Kamber'in, evine 100 metre kala hayatını kaybettiği öğrenildi.

Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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