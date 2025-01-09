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Kocaeli'de Otomobile Çarpan Hafif Ticari Araçta Sürücü Yaralandı

Kocaeli'de Otomobile Çarpan Hafif Ticari Araçta Sürücü Yaralandı
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İzmit'te sabah saatlerinde meydana gelen kazada hafif ticari araç, otomobile çarparak sürücüsünü yaraladı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobile çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, sabah saat 07.30 sıralarında Yahyakaptan Mahallesi Feyzullah İzmidi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.E. (41) idaresindeki 34 YA 6137 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, R.K. hakimiyetindeki 41 HG 858 Volkswagen marka otomobile çarptı. Kazada Y.E. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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