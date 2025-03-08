Kocaeli'de Otomobil ve Kamyonet Çarpıştı: Bir Yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çarpışmanın şiddetiyle otomobilin bir kısmı kamyonetin altına girdi. Yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Yenişehir Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücü ismi öğrenilemeyen 34 KPS 134 plakalı Fiat marka kamyonet ile E.K. kontrolünde 34 AJA 120 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilin bir kısmı kamyonetin altına girdi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan otomobil sürücüsü E.K'yi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Araçlarda hasar meydana gelirken polis olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ