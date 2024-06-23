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Kocaeli'de Otomobil Sürücüsü Motosikletliyi Ezmeye Çalıştı

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Kocaeli'de bir otomobil sürücüsü, motosikletliyi aracıyla ezmeye çalıştıktan sonra bıçakla kovaladı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kocaeli'de otomobil sürücüsü, motosikletliyi aracıyla ezmeye çalıştı, başaramayınca bıçakla kovaladı. Çalışanların araya girmesiyle motosikletli kurtulurken, şüphelinin motorcuyu hasmına benzettiği, kaskını çıkarınca durumun farkına vardığı öğrenildi. Korku dolu anlar anbean iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Çayırova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde bulunan akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Akaryakıt istasyonuna yakıt almaya gelen motosikletli hayatının şokunu yaşadı. 34 BJB 921 plakalı Audi marka otomobil sürücüsü, market kapısının önünde başında kaskı ile bekleyen motorcunun üstüne bile bile aracı sürerek ezmeye çalıştı. Otomobil markete dalarken, motosikletliyi ise sıyırdı. Ani refleksle kaçarken yere düşen motorcu panikle kalkarken, otomobil sürücüsü ise elinde bıçakla şahsı kovaladı. Çalışanların araya girmesi ile şahıs sakinleşirken, gerçek sonradan ortaya çıktı.

Otomobil sürücüsünün motosikletliyi kardeşini vuran şahsa benzettiği, bu sebeple olayı gerçekleştiği, motorcunun yüzünü görünce durumu fark ettiği anlaşıldı.

Korku dolu anlar anbean güvenlik kamerasına yansırken polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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