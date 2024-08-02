Kocaeli'de otomobil refüje çarptı, 3 kişi yaralandı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Derince ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarptı, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Şirintepe Mahallesi mevkisi D100 kara yolu İstanbul istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetin kaybettiği 77 EF 024 plakalı otomobil, refüje çarptı. Kazada araçta bulunan yolculardan Y.Ç., N.Ç. ve H.A.Ç. yaralanırken, sürücü E.A.Ç. ise yara almadı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 3 yaralı hastaneye kaldırıldı.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ