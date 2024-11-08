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Kocaeli'de Otomobil Park Halindeki Karavana Çarptı

Kocaeli'de Otomobil Park Halindeki Karavana Çarptı
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde virajı alamayan otomobil, park halindeki karavana çarptı. Sürücü yaralanmadan kurtulurken, kazaya sağlık, polis ve itfaiye ekipleri müdahale etti.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde virajı alamayan otomobil park halindeki karavana çarptı.

Yahyakaptan Mahallesi Bestekar Amir Ateş Caddesi'nde seyir halinde S.Ç. idaresindeki 41 SP 341 plakalı otomobil, virajı döndüğü sırada park halindeki karavana önden çarptı. İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve tedbir amacıyla itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazayı yara almadan atlatan sürücü, hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Kaza sebebiyle otomobilde maddi hasar oluştu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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