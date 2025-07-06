Kocaeli'de Otomobil Kazası: 1 Yaralı

Kocaeli'de Otomobil Kazası: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Derince ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 18.45 sıralarında Taşköprü yolunda ilerleyen R.Ç. idaresindeki 41 RC 230 plakalı Volkswagen marka otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 41 K 1587 plakalı Opel marka otomobil çarpıştı. Kazada sürücü R.Ç. yaralanırken, savrulan 41 K 1587 plakalı otomobil elektrik direğine çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Şamil Tayyar önce paylaştı sonra sildi: Yeni sürprizler olabilir, 2 il risk altında

AK Partili isim önce paylaştı sonra sildi: Yeni sürprizler olabilir
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Texas'ta ani sel felaketinde can kaybı 50'ye yükseldi

Ülke felaketi yaşıyor! Ölenlerin büyük kısmı küçük kız çocukları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.