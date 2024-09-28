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Kocaeli'de Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Kocaeli'de Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde gerçekleşen kazada otomobil ile motosiklet çarpıştı. Çarpışma sonucu biri ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması neticesinde biri ağır 2 kişi yaralandı. Kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Körfez ilçesinde seyir halinde olan motosikletli ile otomobil çarpıştı Meydana gelen kazada motosiklette bulunan 2 kişi yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar yardıma koşarak 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla hastaneye kaldırırken, motosiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza anı anbean iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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