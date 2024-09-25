Kocaeli'de Otomobil Ev Bahçesine Daldı: 2 Çocuk ve Anneanne Yaralı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, evin bahçesine daldı. Bahçede bulunan 3 ve 5 yaşındaki 2 kardeş ile anneanne yaralandı.

Kaza, Çınarlı Mahallesi'nde bulunan Nene Hatun İlkokulu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.Ç. isimli kadın idaresindeki 41 SU 890 plakalı Hyundai otomobil, yokuş aşağı indiği esnada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol kenarında bulunan evin bahçesine girdi. O esnada bahçede bulunan Ela Y. (5) ve Ada Y. (3) kardeşler ile anneanne Aysel A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, araç altında kalan Aysel A'.yı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Aysel A'nın durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Torunları ile beraber hastaneye kaldırılan Aysel A.'nın tedavisine başlandı.

Kaza sebebiyle sürücü Z.Ç. gözaltına alındı.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KOCAELİ